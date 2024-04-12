В подмосковном Зарайске открылся новый сетевой магазин

В Зарайске открылся новый магазин сети «Пятерочка» - крупной федеральной торговой сети. Этот магазин занимает площадь более 600 квадратных метров и стал уже двенадцатым в этом городе. В регионе в целом существует около 2 000 объектов торговой сети Х5 Group, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

В ассортименте магазина около 6 000 товаров. Здесь представлен широкий выбор свежих овощей и фруктов, мясных и рыбных деликатесов, свежей выпечки, натуральных молочных продуктов и многого другого. В «Пятерочке» можно найти все необходимое для готовки вкусных и полезных блюд, а также товары для дома и быта.

Каждый клиент также может насладиться ароматным кофе и только что испеченной выпечкой, приготовленной на месте в собственной пекарне.

Персонал магазина обладает большим опытом и всегда готов помочь с выбором товаров и ответить на вопросы, чтобы сделать покупки максимально удобными для посетителей.

Адрес магазина: г. Зарайск, ул. Октябрьская, д. 6.

Режим работы: с 8.00 до 23.00.



Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, он считает важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса.



«Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», - сказал губернатор.