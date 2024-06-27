В подмосковном Видном врачи достали живую муху из уха девочки

Врачи Видновской клинической больницы в подмосковном Ленинском городском округе извлекли живую муху из уха 14-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа со ссылкой на представителей медицинского учреждения.

«Девочка обратилась в детскую поликлинику Видного с жалобами на шумы и ощущение шевеления в левом ухе. При отоскопии мы обнаружили в наружном слуховом проходе насекомое. При помощи микрохирургических ушных щипцов оно было удалено. Это была живая муха, которая оказалась у девочки в ухе после прогулки в лесу», — сказала заведующая оториноларингологическим отделением Кристина Таджикулова.

По словам врача, извлечение насекомого прошло без осложнений. Барабанная перепонка и слуховой проход не были повреждены. В тот же день девочка была отпущена домой.

«В подобных случаях следует сразу обращаться за медицинской помощью к врачу. Не пытаться самостоятельно доставать инородные тела из уха — так можно протолкнуть их еще дальше. Кроме этого, существует опасность повредить барабанную перепонку и даже лишиться слуха», — рекомендовали медицинские специалисты Ленинского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.