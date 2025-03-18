В подмосковном Тучково прошел концерт в честь Дня воссоединения Крыма с Россией

В центре культуры и искусств Тучково прошел праздничный концерт, посвященный воссоединению Крыма с Российской Федерацией. Мероприятие под названием «Россия — мы дети твои!» собрало множество зрителей, желающих отметить эту важную дату и поддержать дух единства, сообщает пресс-служба администрации Рузского округа.

Слова поздравлений прозвучали от начальника территориального отдела поселка Тучково РМО Виктора Русакова.

Концертная программа была насыщена яркими выступлениями маленьких талантливых артистов и коллективов. В ходе нее прозвучали слова поддержки бойцам СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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