В подмосковном центре реабилитации бойцы СВО собирают беспилотники

В министерстве социального развития Московской области сообщили, что в Сергиево-Посадском центре реабилитации им. А. И. Мещерякова конструкторское бюро «Валькирия» запустило обучение по сборке гражданских дронов для охраны ПВО, линий электропередач и трубопроводов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В мастерских центра бойцы осваивают новые профессии и получают технические навыки. Во время прохождения курса участники спецоперации могут пройти обучение по 11 программам», — сообщил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

Николай Николаев и Андрей Траньков прошли обучение в новой мастерской, и собрали первый самолет-беспилотник, который успешно прошел испытания. Процесс сборки занял два дня. В дальнейшем аппарат будет использоваться на полигонах для отработки технических возможностей.

В ведомстве напомнили, что центр реабилитации им. А. И. Мещерякова ориентирован на комплексный подход к реабилитации бойцов с нарушениями слуха и зрения. Уникальность данного центра состоит в том, что бесплатную реабилитацию проходят участники специальной военной операции со всех регионов России.

Записаться курс реабилитации можно подав заявление на региональном портале госуслуг по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.