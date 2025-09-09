В подмосковном центре «Пушкинский» закупили кресла с 3D технологией массажа

В комплексном центре «Пушкинский» города Красноармейска, мамочки особенных детей проекта «Мамино время» улучшают здоровье с помощью кресла с 3D технологией массажа, сообщает пресс-служба Минсоцразвитияи Подмосковья.

Глубокий массаж шеи и плеч с помощью разных техник помогает расслабить все мышцы и тело. Массаж эффективно снимает напряжение с мышц, уменьшает боль в шее, плечах, спине, талии и ногах. В курс массажа входит 10 сеансов, 2 раза в неделю.

Руководитель комплексного центра «Пушкинский» Ольга Солнышкина приглашает мам особенных детей присоединиться к губернаторскому проекту «Мамино время». Занятия проходят по адресу: г. Красноармейск, Свердлова, 17. Справки по телефону: 8 (496) 538-24-36.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.