В подмосковном центре мемориальных услуг прошло обучение руководящего состава

В рамках обучающей деятельности отдела обучения и развития в области организации похорон и предоставления связанных с ними услуг в государственном учреждении Московской области «Центр мемориальных услуг» прошло обучение руководителей, а именно начальников и заместителей начальников ТОРО (территориальный отдел ритуального обслуживания). Об этом сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.

Учебный центр на базе ГБУ МО «ЦМУ» создан для подготовки специалистов новой формации, развития их профессиональных навыков, необходимых в сфере ритуальных услуг, и их дальнейшего совершенствования.

Центр начал свою деятельность всего полтора года назад, но уже успел обучить свыше 230 ритуальных агентов, а с июня 2024 года запустил новый модуль обучения «Управленческий цикл» для руководителей территориальных отделов ритуального обслуживания и их заместителей.

Обучение проходит в небольших группах от 10 до 15 человек. Всего в обучении примут участие 30 заместителей начальника ТОРО и 5 сотрудников, занимающих должности начальников ТОРО. Группа поделена на 2 потока. Первый поток проходит обучение с 01.06.2024 по 15.07.2024, второй поток начинается с 20.07.2024 и продлится до конца августа.

«Основной задачей, стоящей перед отделом обучения и развития, является получение навыков эффективного управления процессами в коллективах. На курсе «Управленческий цикл» мы обучаем руководителей правильно ставить цели и достигать их, следить за личной эффективностью, давать правильную и грамотную обратную связь, правильно выстраивать обучение своих коллег и стажеров, являясь наставниками в коллективе и т. д», — отметил начальник отдела обучения и развития ГБУ МО «ЦМУ» Банас А.В

Занятия проводятся в очном и заочном формате. Цикл обучения поделен на теоретическую и практическую часть, включающие в себя 4 вебинара в формате ZOOM и 4 практических очных тренинга, проходящих в классе обучения ГБУ МО «ЦМУ», также слушатели получают круглосуточный доступ к учебно-методическим материалам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.