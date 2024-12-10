В подмосковном центре «Авангард» прошли мероприятия в честь Дня Героев Отечества

В учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» состоялись мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества. Одной из главных тем стало обсуждение героизма участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Мероприятие началось с просветительской лекции «Герои специальной военной операции», на которой участникам рассказали об истории начала СВО и подвигах Героев России. Затем курсанты и гости центра смогли принять участие во «Встрече с Героем».

С приветственным словом к участникам обратилась министр образования Московской области Ингрид Пильдес, которая подчеркнула важность проведения подобных мероприятий для воспитания патриотизма среди молодежи.

Особым гостем встречи стала Людмила Емельянова — врач-анестезиолог, лейтенант медицинской службы, награжденная медалью «За спасение погибавших» и медалью Суворова. Она рассказала участникам о своем пути в медицину, опыте работы в зоне специальной военной операции и вызовах, с которыми ей пришлось столкнуться.

«Моя карьера строилась достаточно долго. Я была врачом, заведующей и врачом в гражданской медицине. Сейчас я пришла в медицину военную, и я знаю как административные, так и врачебные моменты, которые, наверное, хотелось бы поменять. В зоне проведения СВО я нахожусь с октября 2023 года. Контракт я подписала еще в январе того же года. Я приняла такое решение, потому что поняла, что со своими знаниями и умениями я могу здесь принести пользу», — сказала Емельянова.

Во время встречи курсанты задавали вопросы о том, что вдохновляет врача в сложных условиях, какие качества необходимы военному медику и как изменилась ее жизнь после участия в СВО. Емельянова пожелала участникам быть смелыми, отзывчивыми и преданными своему делу.

Проект «Встреча с Героем» дает возможность лично познакомиться и узнать о подвигах людей, которые самоотверженно защищают интересы нашей страны.

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