В подмосковном центре «Авангард» прошла встреча с Героем России и участником СВО

На открытии Года защитника Отечества в подмосковном центре военно-патриотического воспитания «Авангард» состоялась «Классная встреча», в которой приняли участие Герой Российской Федерации, председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов и участник специальной военной операции, победитель Всероссийской премии «Время молодых» в номинации «Наставник молодых» Андрей Мельниченко. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Артур Орлов рассказал учащимся о своих личностных качествах, которые помогают преодолевать трудности и сохранять веру в себя даже в самых сложных ситуациях. Участники встречи задавали вопросы о мотивации и взглядах спикера на воспитание патриотизма и любви к стране среди молодежи.

«Год защитника Отечества — важный шаг к развитию патриотического воспитания. Он призван объединить общество, продемонстрировать преемственность поколений и наших героических традиций», — сказал Орлов.

Андрей Мельниченко рассказал о своем пути к победе в номинации «Наставник молодых» премии «Время молодых», подчеркнув важность наставничества в воспитании характера и становлении личности.

«Настоящая любовь к Родине требует от нас честности и ответственности. Существует множество способов проявить эту любовь. Это может быть служение в армии, участие в волонтерских движениях, поддержка местных сообществ или просто забота о том, чтобы окружающая среда становилась лучше. Мы можем показать нашу любовь к Родине через активное гражданское участие — участвуя в выборах, обсуждая важные вопросы и признавая, что каждый из нас имеет значение», — отметил Мельниченко.

Президент России Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества в честь героев и участников специальной военной операции и в память о подвигах предков, сражавшихся за Родину. Также в этом году страна отметит 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.