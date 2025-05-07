В подмосковном Таширово заложили камень в основание стелы «Населенный пункт воинской доблести»

5 мая в преддверии празднования главного праздника — 80-летия Великой Победы и Года Защитника Отечества прошла церемония установки закладного камня на месте возведения стелы «Населенный пункт воинской доблести» в деревне Таширово Наро-Фоминского округа.

28 ноября 2024 года Московская областная дума приняла закон о присвоении почетного звания Московской области «Населенный пункт воинской доблести» деревне Таширово.

Мероприятие прошло в торжественной обстановке. На церемонии закладки памятного камня присутствовали местные жители, обучающиеся Наро-Фоминской школы № 4 им. В. В. Завадского, лицей им. Героя России Веры Волошиной и гости: член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Александр Баранов, заместителем главы Наро-Фоминского городского округа, замглавы Наро-Фоминского г. о. Наталья Трофимова, депутат Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Николай Анищенко, а также начальник Территориального управления Таширово Максим Жуков. Вскоре на месте установки закладного камня в деревне Таширово появится стела «Населённый пункт воинской доблести».

Деревня Таширово внесла огромный вклад в защиту столицы от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Весь период оборонительных боев за Москву во время Великой Отечественной войны ожесточенные и кровопролитные боевые действия с немецко-фашистскими захватчиками шли в районе этого населенного пункта. Начались они еще тогда, когда соединения 33-й армии под ударами превосходящих сил противника с тяжелыми боями отходили на рубеж реки Нары.

Кульминационной точкой боев на Наро-Фоминском направлении, и, прежде всего, в районе деревни Таширово, является отражение последней попытки немецко-фашистских войск прорваться к Москве, предпринятой 1–4 декабря 1941 года. Главный удар враг нанес именно в районе населенного пункта Таширово, где он все это время удерживал небольшой плацдарм.

Между тем, в 2025 году такое почетное звание было присвоено деревням Симбухово, Смолино, Юшково, а также селу Атепцево.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.