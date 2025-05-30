В подмосковном соццентре «Пушкинский» отметили День защиты детей

В социальном центре «Пушкинский» в отделении психолого-педагогической помощи прошло празднование главного детского праздника «День защиты детей», который отмечается 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Дети из отделения психолого-педагогической помощи города Пушкино выступили перед зрителями Активного долголетия и родителями.

«Яркая концертная программа, задорные номера и прекрасные композиции звучали из детских уст и наполняли зал радостью и смехом, очень ценно наблюдать, как наши дети подрастают и ходят с радостью на занятия в социальный центр», — поделилась один из родителей.

По завершению праздника всех ждал сладкий стол и приятные беседы за чашечкой чая.

«Интересную и насыщенную концертную программу сегодня подготовили наши дети. Мы от всей души поздравляем с международным Днем защиты детей, с началом прекрасного времени года, и желаем всем здоровья и прекрасного настроения», — сказала руководитель комплексного центра «Пушкинский» Ольга Солнышкина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.