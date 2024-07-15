В подмосковном селе Молоди состоится традиционным фестиваль «Гуляй Город»

В селе Молоди городского округа Чехов 27 июля пройдет традиционный фестиваль «Гуляй Город», посвященный Победе в битве при Молодях. Программа мероприятий начнется в 10:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга Чехов.

Гостей мероприятия ждет насыщенная культурно-историческая программа, которая погрузит в атмосферу времен Руси XVI века.

В программе фестиваля: выступления творческих коллективов Московской области; театрализованная военно-историческая реконструкция Битвы при Молодях; традиционные русские игры и забавы; мастер-классы; исторический лагерь реконструкторов; торговые ряды и ярмарка изделий дизайнеров и ремесленников; фудкорт и основная сцена фестиваля.

Фестиваль проводится в округе с 2009 года. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2022 году он получил федеральный статус.

К месту проведения будет организован трансфер, а для автомобилистов предусмотрены удобные пути подъезда. Припарковать автомобиль можно будет на бесплатной парковке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.