В подмосковном поселке Северный демонтировали опасный забор

В городском округе Истра осуществили демонтаж забора, который не только портил внешний вид территории, но и представлял серьезную опасность для местных жителей, сообщает пресс-служба администрации округа.

Забор располагался всего в полуметре от детской площадки, что вызывало серьезные опасения у родителей и жителей близлежащих домов.

Установленный одним из жильцов дома № 1 на улице Мира в п. Северный, этот забор был оборудован острыми саморезами и вбитыми гвоздями, что создавало риск травмирования детей, которые играли неподалеку. Местные жители обратились в администрацию муниципального округа Истра с просьбой решить проблему.

Было принято решение о демонтаже забора. Работы прошли оперативно, теперь территория стала безопаснее и выглядит значительно лучше.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.