В подмосковном поселке Колюбакино пройдет встреча с представителями власти
Фото - © Администрация Рузского городского округа
Встреча с жителями в формате «Выездной администрации» пройдет 27 ноября в поселке Колюбакино Рузского городского округа. Начало мероприятия запланировано на 17:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Встреча состоится в Колюбакинском центре культуры и искусств по адресу: поселок Колюбакино, улица Красная Горка, дом 1. В рамках встречи жители смогут задать вопросы, касающиеся различных сфер жизни муниципалитета: здравоохранения, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и других.
Такой формат встреч является удобным способом для диалога между властями и гражданами, позволяя жителям напрямую обратиться к представителям власти и получить ответы на интересующие их вопросы.
На встрече будут присутствовать представители различных организаций и служб, работающих в муниципалитете, что позволит жителям получить консультации и помощь по различным вопросам.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.
«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.