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В подмосковном поселке Колюбакино пройдет встреча с представителями власти

Встреча с жителями в формате «Выездной администрации» пройдет 27 ноября в поселке Колюбакино Рузского городского округа. Начало мероприятия запланировано на 17:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча состоится в Колюбакинском центре культуры и искусств по адресу: поселок Колюбакино, улица Красная Горка, дом 1. В рамках встречи жители смогут задать вопросы, касающиеся различных сфер жизни муниципалитета: здравоохранения, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и других.

Такой формат встреч является удобным способом для диалога между властями и гражданами, позволяя жителям напрямую обратиться к представителям власти и получить ответы на интересующие их вопросы.

На встрече будут присутствовать представители различных организаций и служб, работающих в муниципалитете, что позволит жителям получить консультации и помощь по различным вопросам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.