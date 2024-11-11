В подмосковном поселке Фосфоритный отремонтировали уличную сцену

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Управление культуры администрации г. о. Воскресенск контролирует реализацию проектов инициативного бюджетирования, которые реализуются благодаря активной поддержке жителей. Один из таких проектов — ремонт крытой уличной сцены в поселке Фосфоритный, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Обновленная конструкция будет защищать выступающих на сцене от непогоды, а также обеспечит хорошую акустику. Кроме того, конструкция сцены позволит размещать приборы освещения в соответствии с конкретными потребностями представления.

Важно, чтобы центральное место проведения массовых праздников выглядело достойно и было безопасным для участников мероприятий и зрителей. В теплый сезон культурно-досуговые программы Дома культуры «Красный горняк» на обновленной сцене обязательно станут центром притяжения для гостей и жителей всего поселка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.