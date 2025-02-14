В подмосковном Поречье обустроят «народную тропу» по просьбам жителей

Традиционная встреча с жителями в рамках «Выездной администрации» состоялась в стенах Порецкого дома культуры. Сельчанами были озвучены вопросы касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и благоустройства населенного пункта, сообщает пресс-служба администрации Можайского округа.

В рамках мероприятия поступило обращение от местной жительницы по вопросу обустройства «народной тропы», по которой люди регулярно добираются в магазин. В ближайшее время специалисты осуществят выезд на место для определения срока и объема работ. Также Галина Анатольевна выразила желание организовать встречу по очистке леса с местными активными жителями.

Обращения, требующие детального изучения, взяты ответственными сотрудниками на контроль. По многим озвученным вопросам заявители получили разъяснения и консультации на месте.

Дата и время следующий встречи будет сообщена дополнительно.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.