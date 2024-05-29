В подмосковном парке «Серебряный» появилась площадка для пляжного волейбола

В парке «Серебряный» в городском округе Серебряные Пруды установили площадку для пляжного волейбола. Адрес парка: Серебряные Пруды, ул. 8 Марта, 11В, п. г. т. Серебряные Пруды. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Пляжный волейбол — популярный вид спорта, игра на разделенной высокой сеткой песчаной площадке, в которой две команды, находящиеся по разные стороны сетки, перебрасывают через нее мяч, как правило, руками, с целью приземлить его на чужой половине и не допустить падения мяча на своей половине поля.

Парк «Серебряный» расположен на берегу реки Осетр. На территории парка находится детская игровая площадка, скейт-площадка, площадка для воркаута, велодорожка протяженностью 1 500 метров, волейбольная площадка и пляж. Парк открыт для посещения с 8:00 до 20:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.