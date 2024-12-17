В подмосковном парке «Пегас» откроется резиденция Деда Мороза 21 декабря

С 21 декабря в игровом павильоне парка «Пегас» начинает свою работу «Резиденция Деда Мороза», где дети могут лично пообщаться и поиграть с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными героями, сообщает пресс-служба администрации горокруга Егорьевск.

В 16:00 для самых юных посетителей парка в игровом павильоне состоится творческий мастер-класс «Озорные вытворяшки». Ребята изготовят поделку «Елочка».

Записаться и получить дополнительную информацию можно по телефону: 8 (496) 404-58-43.

Для людей серебряного возраста на центральной площадке парка проходят спортивные активности: каждый вторник в 10:30 гостей ждет «Утренняя зарядка в парке», а в 10:50 — «Тренировка по скандинавской ходьбе». Занятия проводятся для участников клуба «Активное долголетие».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.