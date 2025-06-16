В подмосковном парке «Патриот» наградили лучших кадетов 2024 года

В военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» состоялась церемония награждения победителей областного конкурса «Кадет года — 2024». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Конкурс проводится уже в четвертый раз областным центром развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи Московской области. В этом году участвовали 140 кадет из 36 образовательных организаций Подмосковья.

Соревнования включали несколько этапов: представление достижений, защита проектов, творческие конкурсы, спортивные испытания и бальную дисциплину. Участники писали эссе «Кадеты — будущие защитники Отечества», проводили мастер-классы о своих увлечениях и демонстрировали физическую подготовку. Отдельный блок был посвящен бальным танцам — участники исполняли большой фигурный вальс, падеграс и русский лирический.

По итогам конкурса определили 6 победителей и 12 призеров в трех возрастных категориях.

После церемонии награждения кадеты возложили цветы к Вечному огню. Также для участников конкурса организовали экскурсию по музею «Дорога памяти», где они познакомились с историческими материалами, посвященными ВОВ.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.