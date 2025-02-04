В Подмосковье обучают профессии массажиста людей с нарушениями слуха и зрения

В Сергиево-Посадском центре А. И. Мещерякова жители и участники СВО со всей России, имеющие нарушения слуха и зрения, могут пройти реабилитацию и обучиться новой профессии, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Этот центр поистине уникален, ведь это первое и единственное место, где реабилитацию и обучение бесплатно проходят жители и участники специальной военной операции со всей России. Там уже доступно около 15 разных специальностей для обучения, а сегодня запустили еще одно направление — массаж. Сейчас в центре проходят курс восстановления 15 бойцов СВО и 79 студентов», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В министерстве социального развития Подмосковья пояснили, что процесс обучения и сами специальности адаптированы под физические особенности обучаемых. Кроме нового направления по массажу, участники программы могут освоить такие профессии, как мастер обработки цифровой информации, плотник, оператор кол-центра, специалист по доступной среде и другие.

Учебные производства и мастерские, в которых проходят занятия, оснащены всем необходимым для качественного усвоения новой информации и навыков. Кроме того, в центре предусмотрены индивидуальные подходы к каждому обучающемуся, что помогает учитывать их уникальные потребности и возможности. Профессиональные преподаватели и наставники, обладающие опытом работы с людьми с ограниченными возможностями, обеспечивают поддержку на всех этапах обучения.

Записаться на курс реабилитации можно подав заявление на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.