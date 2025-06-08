В подмосковном Наро-Фоминском округе объявили чрезвычайную пожароопасность

Жителей и гостей Подмосковья предупредили о действии «оранжевого» уровня погодной опасности. Данное предупреждение будет действовать до вечера 9 июня, говорится на сайте Гидрометцентра России .

Местами по Московской области сохраняется пожароопасность 4-го класса, а в Наро-Фоминском городском округе уровень пожароопасности выше. Синоптики оценили ситуацию как чрезвычайную пожароопасность 5-го класса.

Граждан просят быть максимально внимательными при работе с огнем. Любая ошибка может привести к непоправимым последствиям.

«Оранжевый» уровень также введен в Ярославской области, а «желтый» — в Калужской, Ивановской и Рязанской. По другим областям Центрального федерального округа, в том числе по Москве, на момент публикации заметки погодные предупреждения не требуются в связи со спокойной обстановкой.