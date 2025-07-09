В подмосковном музее появился бюст Льва Толстого

Ежемесячно на конвейерах комплексов по переработке отходов в Московской области сотрудники находят самые необычные предметы и вещи. Так, в числе очередных находок в июле сортировщики Солнечногорского КПО «Нева» обнаружили редкий бронзовый бюст знаменитого русского писателя Льва Николаевича Толстого, созданный советским скульптором Георгием Араповым примерно в 1960-е годы. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Этот великолепный портрет одного из величайших литераторов мира выполнен с высоким уровнем мастерства и выразительности, передавая силу духа и мудрость графа Льва Толстого. Такие скульптуры были популярны в СССР и украшали библиотеки, учебные заведения и частные коллекции.

Сегодня в числе экспонатов музейного комплекса «Культурный слой» насчитывается уже более 2 тыс. находок. Все эти выброшенные предметы заставляют задуматься о разумном потреблении ресурсов. Ознакомиться с экспонатами можно в онлайн-версии музея.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.