В подмосковном музее Мураново 13 сентября ждут гостей на «Аксаковскую уху»

13 сентября в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново», г. о. Пушкинский, пройдет традиционный осенний гастрономический праздник «Аксаковская уха в Муранове», который завершит сезон фестивалей в усадьбе. Фестиваль проходит уже в восьмой раз, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гастрономический праздник развернется на Вареньевой поляне усадебного парка, в усадебном кафе «В амбаре» и в зоне фудкорта. Приглашенные шеф-повара и просто любители ухи будут создавать кулинарные шедевры по рецептам разных эпох и культур. У посетителей будет возможность попробовать старорусскую уху от блогера Алексея Назарчука, балык-шурву — уху по-узбекски от шеф-повара Евгении Харада, традиционную уху по-царски в исполнении шеф-повара Николая Зуйкина, аксаковскую уху с секретными ингредиентами от команды Богатыревых и многое другое. Путем народного голосования будет выбрана самая вкусная уха праздника.

Посетителей Муранова в этот день также ждут гастрономическая ярмарка с рыбными, сырными и сладкими вкусностями, ярмарка ремесленных изделий и ярмарка от АНО «Забота во благо».

В музыкально-театральной программе фестиваля музыкальные сеты от коллектива «Верона», дуэт гусляров Вероники Леньковой и Ольги Ткачевой, музыканты-виртуозы Сергей Дедов (гитара) и Вадим Данилов (балалайка) с программой «Из Европы в Россию сквозь время» и музыкальный спектакль по повести А. И. Куприна «Олеся. Предание о любви».

Для маленьких гостей подготовили мастер-классы, игровую программу «Поймай меня, если сможешь» и интерактивную «Сказку о рыбаке и рыбке».

В течение всего дня будут проводиться экскурсии по Главному усадебному дому, костюмированные экскурсии по экспозиции «Усадебная кухня», усадебные активности и бесплатные экскурсии по усадебному парку.

Подробная информация и билеты на сайте музея-заповедника «Усадьба «Мураново».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.