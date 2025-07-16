В подмосковном МФТИ объяснили причину аномальных гроз

«Увеличение количества гроз является следствием текущих изменений климата. Растет вероятность образования интенсивных циклонов, которые в свою очередь вызывают формирование грозовых облаков», — рассказал директор Научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин.

И уж если мощные грозы станут постоянными спутниками лета, надо усвоить правила безопасности, которыми делится ученый:

Удар молнии особенно опасен для людей с ослабленным здоровьем, с расстройствами сердечно-сосудистой системы, а также для детей.

Во время грозы нельзя стоять на мокрой поверхности и находиться в воде. Можно ли принимать душ в квартире? Попадание молнии в водопровод крайне маловероятно, но все-таки не исключается.