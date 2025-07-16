В подмосковном МФТИ объяснили причину аномальных гроз
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В Долгопрудном в результате удара природного разряда 15 июля вспыхнули сразу две квартиры. В подмосковном МФТИ рассказали, для кого молния особенно опасна, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Увеличение количества гроз является следствием текущих изменений климата. Растет вероятность образования интенсивных циклонов, которые в свою очередь вызывают формирование грозовых облаков», — рассказал директор Научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин.
И уж если мощные грозы станут постоянными спутниками лета, надо усвоить правила безопасности, которыми делится ученый:
- Удар молнии особенно опасен для людей с ослабленным здоровьем, с расстройствами сердечно-сосудистой системы, а также для детей.
- Во время грозы нельзя стоять на мокрой поверхности и находиться в воде. Можно ли принимать душ в квартире? Попадание молнии в водопровод крайне маловероятно, но все-таки не исключается.
- Не стоит прятаться под высокими объектами — одиноким деревом или столбом. Это идеальный канал для разряда — громоотвод. А вот в лесу, где все деревья примерно одинаковой высоты, опасность удара маловероятна.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.