В подмосковном лесничестве идут санитарно-оздоровительные работы по очистке лесов

В филиале «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес» проводится уборка неликвидной древесины — раскряжевка и сбор отмерших стволов и ветвей в специальные кладки для естественного перегнивания. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Эти меры создают комфортные и безопасные условия для посетителей леса, а также сокращают количество горючих материалов, снижая риск лесных пожаров.

Сейчас работы идут в Занарском участковом лесничестве возле поселка Оболенск городского округа Серпухов и в Ступинском участковом лесничестве у деревни Соколова Пустынь г.о. Ступино. Уже убрано почти 39 гектаров территории.

Уборка неликвидной древесины проводится в местах образования ветровала, бурелома, снеголома, верховых пожаров и других повреждений при наличии неликвидной древесины более 90% от общего запаса погибших деревьев. В первую очередь уборка неликвидной древесины производится в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов.

Неликвидная древесина – это древесина, которая не может быть использована в хозяйственных целях вследствие утраты технических качеств из-за повреждений гнилью или в результате других неблагоприятных воздействий.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.