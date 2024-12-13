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В подмосковном колледже прошла VIII областная олимпиада по русскому языку

В Серпуховском колледже прошла VIII областная олимпиада по русскому языку для обучающихся образовательных учреждений СПО Московской области, подготовленная преподавателями Ириной Закатиной, Алексеем Астафьевым и методистом Еленой Быковской. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

Это мероприятие собрало талантливых и увлеченных студентов из различных учебных заведений среднего профессионального образования, которые проявили свои знания и навыки в различных аспектах русского языка и культуры речи.

Олимпиада состояла из нескольких этапов. Тестирование было посвящено проверке теоретических знаний в области лексики, орфографии, пунктуации, морфологии и синтаксиса, культуры речи. Работа с текстом предполагала выявление знаний функционально-смысловых типов речи, проверку знаний основных изобразительно-выразительных средств русского языка.

Победителями и призерами олимпиады стали следующие студенты:

1 место — Елизавета Коба из Серпуховского колледжа с общим результатом 82 балла и Владислав Попков из Мытищинского колледжа с общим результатом 81 балл.

2 место — Анастасия Соловьева из Красногорского колледжа с общим результатом 46 баллов и София Петерсон из Техникума технологий и дизайна г. Королев с общим результатом 44 балла.

3 место — Екатерина Жураховская (Мытищинский колледж) с общим результатом 39 баллов и Мария Самуйлова (Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А. А. Леонова) с общим результатом 38 баллов.

В рамках проведения олимпиады состоялся круглый стол для преподавателей «Реализация профессионально ориентированного компонента в преподавании дисциплины «Русский язык» в учреждениях СПО».

Для гостей колледжа преподаватель истории Валерий Андреев провел краеведческую экскурсию в музее Великой Отечественной войны имени генерал-майора авиации Николая Денисовича Дудника.

Олимпиада по русскому языку стала не только традиционным событием, но и важной платформой для общения и обмена опытом среди студентов и их наставников. Такие мероприятия способствуют повышению интереса обучающихся к русскому языку, развитию творческих способностей, а также повышению педагогического мастерства преподавателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.