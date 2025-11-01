сегодня в 13:35

В подмосковном колледже педагоги из восьми регионов страны прошли стажировку

На базе подмосковного колледжа «Энергия» прошла стажировка для преподавателей. 22 педагога из восьми регионов страны прошли обучение на площадках колледжа в Реутове, Старой Купавне и Ногинске. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В программу обучения вошли занятия на специализированных площадках по пяти направлениям профессиональной подготовки: «Мастер общестроительных работ», «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства», «Слесарь наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики», «Оператор наладчик металлообрабатывающих станков» и «Пожарная безопасность». Преподавателям показали современное оборудование колледжа и рассказали о методиках преподавания. Итоговая аттестация прошла в формате демонстрационного экзамена.

«Окончание стажировки — это значимый итог проделанной работы. Надеемся, что полученные знания откроют преподавателям возможности для внедрения новых методик и повышения качества образовательного процесса», — отметил преподаватель специальных дисциплин и старший мастер Ногинского подразделения колледжа Вячеслав Савченко.

Курс повышения квалификации прошел в рамках федеральной программы повышения квалификации «Профессионалитет».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.