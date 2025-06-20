В подмосковном колледже «Энергия» прошло открытие памятной доски в честь Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Никиты Степановича Демина. Событие было приурочено к двум значимым для России юбилеям: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 85-летию системы среднего профессионального образования (СПО). Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В 20-е годы XX века в учебном заведении функционировал рабочий факультет, известный как рабфак, который на протяжении десяти лет играл ключевую роль в подготовке высококвалифицированных кадров для нового советского государства. В 1931 году Никита Степанович окончил 3 курса Ногинского рабфака, что стало важным этапом в его дальнейшей карьере и жизни.

В ходе церемонии открытия памятной доски студенты колледжа узнали о героической судьбе героя, его выдающихся достижениях и вкладе в защиту Родины.

Современная система среднего профессионального образования предоставляет молодежи широкие возможности для получения знаний и навыков, необходимых для успешной профессиональной деятельности. В рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети» выпускники колледжа «Энергия» становятся квалифицированными специалистами, продолжая традиции многовековых династий.

Открытие памятной доски стало важным событием не только для колледжа, но и для всей образовательной системы региона, подчеркивающим значимость исторической памяти и преемственности поколений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.