В подмосковном колледже «Энергия» прошли курсы по переподготовке для участников СВО

В структурном подразделении Подмосковного колледжа «Энергия» в городе Балашиха — центре гидрометеорологии и аэронавигации — под руководством преподавателей специальных дисциплин Марины Сазоновой, Екатерины Пишняк и Екатерины Байматовой были проведены курсы переподготовки и повышения квалификации по программе «Организация наблюдений на авиаметеорологических станциях» для участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В течение трех недель 8 слушателей, которые являются участниками специальной военной операции (СВО), получили углубленные знания в области метеорологических наблюдений. Программа курсов включала как теоретические занятия, так и практические экскурсии на метеоплощадку.

Курсы были направлены на развитие навыков организации метеорологического обеспечения, изучение процедур метеорологического обслуживания международной аэронавигации, а также наблюдений за явлениями, влияющими на полеты воздушных судов. Участники обучались работе с метеорологическим оборудованием и техническим оснащением.

По окончании курсов все слушатели получили удостоверения, подтверждающие их знания и навыки в данной области. Сразу после завершения обучения участники были направлены на линию фронта для выполнения служебных задач.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.