В подмосковном колледже «Энергия» прошли Дни открытых дверей для учащихся с ОВЗ

В трех структурных подразделениях колледжа — в Центре технологии машиностроения, в Центре гидрометеорологии и аэронавигации, а также в Центре медицинской подготовки городского округа Балашиха прошел Единый день открытых дверей, приуроченный к празднованию 85-летия СПО. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В Центре технологии машиностроения состоялся День открытых дверей для лиц с ОВЗ и инвалидностью, направленный на профориентационную поддержку обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в выборе будущей профессиональной деятельности. Официальную часть открыла заместитель директора по инклюзивному профессиональному образованию Татьяна Масловская. С приветственный словом выступили руководитель и преподаватели СП ЦТМ «Энергия». Участники мероприятия посетили мастерские, где смогли попробовать свои силы в различных профориентационных мастер-классах по специальностям: мастер отделочных строительных и декоративных работ, повар, рабочий зеленого хозяйства и мастер-оператор спец. работ по уборке и уходу за поверхностями.

У будущих метеорологов в этот день в актовом зале собрались школьники, их родители и учителя. В начале мероприятия перед гостями выступила заместитель руководителя СП ЦГА Ольга Бычкова, рассказав о структурном подразделении, специальностях по которым проходит подготовка кадров, о специфике учебного процесса. Старший мастер производственного обучения Ильнар Садеков рассказал о возможностях трудоустройства, о перспективах, по этому направлению. Социальный педагог Тынаркан Мамбеткожоева рассказала о выплатах и об условиях обучения. Педагог-психолог Раиса Смирнова со школьниками провела психологический профориентационный тест. Преподаватели специальных дисциплин и амбассадоры Профессионалитета провели мастер-классы для присутствующих.

В гости к будущим медикам на мероприятие пришли школьники 6-11 классов с инвалидностью и ОВЗ из разных школ Подмосковья. Ребята познакомились с преподавателями работающими в СП, с социальным педагогом и педагогом-психологом. Также школьники просмотрели презентацию о будущей профессии: «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин». Больше всего гостям понравилось выступление выпускника 2025 года — Девятова Михаила, который познакомил будущих абитуриентов и их родителей с условиями поступления, увлекательно рассказал о своей жизни, о творческой стороне реализованной в колледже в период обучения.

Также, Михаил рассказал ребятам о главном событии этого года, о том, что после окончания колледжа стал сотрудником ГАПОУ МО «ПК» Энергия». В настоящее время, Михаил работает в качестве техника учебно-производственного комплекса. Школьникам было интересно узнать, какая у него заработная плата, какие

должностные обязанности он выполнят и справляется ли с ними. Впервые на мероприятии в Центре медподготовки были гости из Московской общественной организации родителей детей-инвалидов «Вместе» центра особой заботы «Подсолнух». В ближайшем будущем Центр медицинской подготовки планирует реализовывать совместные мероприятия с данной организацией и оказывать и ей волонтерскую помощь.

18 октября в структурных подразделениях Реутова, Балашихи и Богородского округах подмосковного колледжа «Энергия» состоится Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» «Национального проекта молодежь и дети», который колледж проводит с 2022 года как базовая организация кластера «Машиностроение». Готовясь к этому событию преподаватели со студентами активно проводят Единые классные часы по школам Реутова, Балашихи и Ногинска и Электроуглей, рассказывая будущим абитуриентам о профессиях и специальностях колледжа. Также Амбассадоры проекта «Профессионалитет» рассказывают ребятам, что ждет их в колледже: встречи с работодателями, выставка в честь 85-летия, мастер-классы от лучших преподавателей, истории студенческой жизни и информация о поступлении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье открыто 37 колледжей, и правительство региона старается создавать там современные и комфортные условия, чтобы учащиеся могли приобретать необходимые навыки и компетенции, а после получения диплома — гарантированно трудоустраиваться на предприятия Подмосковья.

«Развитие профессионального образования — один из наших ключевых приоритетов. Каждый год в Подмосковье открываются новые кластеры в рамках федерального проекта „Профессионалитет“, который реализуем по поручению Президента. Сейчас у нас действуют 14 кластеров, с началом учебного года откроем еще три. Они будут специализироваться на перспективных направлениях: атомной отрасли, робототехнике и сфере информационных технологий. А в 2026-м планируем запустить еще один кластер», — подчеркнул Андрей Воробьев.