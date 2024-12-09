В подмосковном колледже «Энергия» прошла неделя информатики

В структурных подразделениях колледжа «Энергия» в Реутове, Балашихе и Богородском городском округе состоялись открытые мероприятия, приуроченные ко Дню российской информатики. В рамках недели студенты, преподаватели и гости колледжа приняли участие в тематических занятиях, интеллектуальных играх и обсуждениях, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Одним из ключевых событий стал открытый урок в Реутовском структурном подразделении — центре опережающей профессиональной подготовки — для студентов 2 курса специальности «Электрические станции, сети и системы». Занятие «История информатики» было посвящено развитию вычислительной техники. Участники узнали об изобретении цифровой электронно-вычислительной машины Исааком Бруком и Баширом Рамеевым, которая стала основой современной информатики в России.

В Старокупавинском центре специальной подготовки прошел региональный IT-квиз. В интеллектуальной игре, организованной в честь Дня информатики, приняли участие команды студентов из колледжей Московской области.

Завершилась неделя информатики дискуссией о значении 4 декабря в истории науки: именно в этот день в 1948 году было зарегистрировано изобретение первых ЭВМ в СССР.

«Для нашего колледжа День российской информатики имеет особое значение, ведь здесь обучаются будущие IT-специалисты, программисты и эксперты в области защиты информации. Неделя информатики стала отличной возможностью расширить знания и отметить вклад отечественных ученых в развитие науки», — отметили представители колледжа «Энергия».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.