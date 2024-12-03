В подмосковном колледже «Энергия» прошла научно-практическая интернет-конференция

На базе Подмосковного колледжа «Энергия» прошел в VIII Международной научно-практическая интернет-конференция «Развитие культурно-образовательной среды как фактор самореализации личности». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Конференция была организована кафедрой профессионального образования КУРО (Корпоративный университет развития образования) и Карагандинским университетом им. Е. А. Букетова. Соорганизаторами мероприятия стали колледж «Энергия» и ЦОПП Московской области, расположенный в Реутове.

В рамках мероприятия была проведена стратегическая сессия на тему «Развитие международного сотрудничества в сфере профессионального образования России и Казахстана: опыт и перспективы». Также были рассмотрены следующие вопросы: Формирование единых подходов к разработке международной программы по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях»; Перспективы проведения международного профессионального конкурса по компетенциям специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях».

Специальность «Защита в чрезвычайных ситуациях» входит в образовательный кластер «Правоохранительная сфера и услуги» Федерального проекта «Профессионалитет» и реализуется на базе одного из структурных подразделений «Энергии» — центра специальной подготовки, находящегося в Старой Купавне.

«Стратегическая сессия — это шаг на пути к развитию и укреплению экономического, торгового и культурного сотрудничества между странами», — отметил директор центра опережающей профессиональной подготовки Владимир Ведута.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров.

В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тыс. учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.