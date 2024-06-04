В подмосковном колледже «Энергия» прошел день открытых дверей

В колледже «Энергия» Московской области состоялся день открытых дверей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Подмосковья.

В Балашихинском центре технологии машиностроения школьники узнали о профессиях и специальностях структурного подразделения, набор на которые будет осуществляться в этом году. Студенты подразделения провели экскурсию по аудиториям и мастерским подразделения, где были показаны мастер-классы, участие в которых приняли будущие студенты и их родители.

В Старокупавинском центре специальной подготовки утро всех будущих абитуриентов и их родителей началось с торжественного построения, далее все гости направились на мини-уроки. В финале перед всеми абитуриентами выступили курсанты ОГСН «Бригада-К», а родители в это время могли задать все интересующие вопросы.

В пресс-службе ведомства добавили, что с 13 июня в колледже стартует приемная кампания 2024 года. Ознакомиться с информацией можно на официальном сайте учебного заведения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.