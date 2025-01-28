В подмосковном физмат-лицее прошла олимпиада МФТИ

В День российского студенчества и в преддверии Дня российской науки в Сергиево-Посадском физико-математическом лицее прошла 64-я выездная физико-математическая олимпиада Московского физико-технического института (МФТИ). Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Участники решали задания по двум предметам — физике и математике. В рамках олимпиады, традиционно организованной выпускниками лицея, ныне студентами МФТИ, прошли разборы заданий и интерактивные беседы.

Студенты МФТИ рассказали лицеистам о жизни в ведущем техническом вузе страны: о факультетах и направлениях, учебной системе, кампусе, а также возможностях для творчества и досуга. Особое внимание было уделено олимпиаде школьников «Физтех», победа в которой открывает дорогу к поступлению в вуз.

В этот день лицеисты не только проверили свои знания, но и узнали больше о том, над какими темами стоит работать, чтобы приблизиться к поступлению в МФТИ. Организаторы выразили благодарность выпускникам за участие и поздравили их с праздником.

Московский физико-технический институт был создан в 1946 году. Среди выпускников Физтеха — 10 Нобелевских лауреатов, 47 академиков РАН и 12 представителей списка Forbes.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.