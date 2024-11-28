В подмосковном фермерском хозяйстве приступили к установке теплиц

В фермерском хозяйстве из Щелкова начали установку теплиц. Оборудование закуплено за счет гранта на развитие семейной фермы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2024 году крестьянское (фермерское) хозяйство «Ягодная долина», расположенное в деревне Еремино городского округа Щелково, стало обладателем гранта. К концу ноября на полученные средства уже были приобретены тепличные конструкции, а также системы дренажных лотков, полива и фертигации растений.

До конца этого года хозяйство планирует полностью освоить выделенные средства и уже со следующего года увеличить объемы поставок свежей земляники жителям Подмосковья.

Предприятие уникальное в своем роде. Ягоды земляники выращивают в специальных матах с кокосовым субстратом, что исключает соприкосновение с землей, защищает от осадков, чрезмерной влаги и других неблагоприятных факторов. Это позволяет выращивать урожай самого высокого качества. Продукция поставляется в ведущие сети Москвы и Московской области — найти их можно под торговыми марками «Моя усадьба» и «Подмосковная».

В этом году гранты на развитие получили две семейные фермы из городского округа Щелково. Одна из них занимается разведением крупного рогатого скота, а другая — выращиванием ягод.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.