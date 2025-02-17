В подмосковном Дорохово прошел рейд по безопасности на железной дороге

Административно-пассажирская инспекция Московской области совместно с администрацией Рузского муниципального округа, волонтерами и СМИ провели рейд на ж/д станции Дорохово. Его целью стало соблюдение правил безопасности поведения вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе рейда, пассажирам были розданы информационных листовки, а также проведены профилактические беседы. В результате такой работы и регулярных профилактических мероприятий удается значительно снизить случаи травм граждан вблизи железной дороги на территории региона.

Причины таких инцидентов разнообразны: от невнимательности водителей до неисправностей оборудования.

Стоит помнить, что железнодорожный транспорт обладает значительной массой и инертностью, поэтому остановить поезд мгновенно невозможно. Даже на небольшой скорости столкновение с поездом может привести к трагическим последствиям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.