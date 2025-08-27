В подмосковном «Авангарде» 6 сентября пройдет день открытых дверей

Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» учрежден Правительствами Москвы и Московской области в 2020 году при поддержке Министерства обороны Российской Федерации. Идею его создания поддержал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Центр реализует программы по начальной военной подготовке для старшеклассников и студентов образовательных организаций среднего профессионального образования Москвы и Московской области. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В сентябре 2025 года УМЦ «Авангард» празднует знаменательную дату своей деятельности. Пять лет Центр находится на передовой патриотического воспитания, формируя у молодежи ценности долга, чести и любви к Родине.

6 сентября в Центре пройдет день открытых дверей. Гостей ожидает насыщенная программа. Среди ярких событий дня — спектакль Театра Российской Армии «Данькина каска», выставки под открытым небом, в том числе — вооружения, шоу мотоциклистов, акробатов, показательные выступления пилотажной группы «Стрижи» ибойцов 45-й отдельной бригады спецназа, конная полиция и кинологи.

Посетителей ждут занятия по начальной военной подготовке от инструкторов центра, экскурсии по УМЦ «Авангард», спортивные мастер-классы от проекта «Выбор сильных» и ЦСКА. Также свои активности подготовят Движение Первых, Юнармия, проект «Здоровое поколение» и Всероссийский студенческий корпус спасателей. Для самых маленьких посетителей подготовлена анимационная программа.

В течение дня на уличной сцене будет проходитьконцертная программа, в том числе выступление артистов Ансамбля им. А. В. Александрова и BANKAI SHOW, а на территории Центра работать полевая кухня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.