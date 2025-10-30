В агрохолдинге «Рота-Агро» стартовал новый медиапроект — Telegram-канал «Агровайб», который полностью ведут студенты, проходящие практику на предприятиях компании. В канале будущие специалисты делятся впечатлениями о работе в агропромышленном комплексе, рассказывая о современных сельскохозяйственных технологиях в неформальном формате. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Участники получают практический опыт, осваивают навыки ведения социальных сетей и знакомятся с работой вертикально интегрированного холдинга полного цикла «от поля до прилавка». Агрохолдинг «Рота-Агро» находится в Наро-Фоминском городском округе и располагает более 10 тысяч гектаров земель, содержит около 5 тысяч голов крупного рогатого скота и уникальное для России поголовье овец французской молочной породы лакон. Предприятие производит свыше 20 тысяч тонн молока в год и входит в тройку лидеров по производству сыров в Подмосковье.

В ведомстве поддерживают молодежные инициативы в агропромышленном комплексе. Подобные проекты способствуют профессиональной ориентации студентов и формированию кадрового резерва для предприятий АПК. Развитие современных форматов коммуникации помогает привлекать в отрасль молодых специалистов и демонстрирует перспективы карьерного роста в сельском хозяйстве региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.