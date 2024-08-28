В подмосковной организации строительства прошла XXIII отчетно-выборная конференция

В здании Дома правительства Московской области прошла XXIII отчетно-выборная конференция Московской областной организации профессионального союза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

С отчетным докладом на конференции выступил председатель профсоюза Игорь Матвейко, который проинформировал делегатов и участников конференции об итогах деятельности Профсоюза строителей Московской области и сформулировал задачи на будущий период. В докладе подробно отражен весь спектр деятельности профсоюза по всем направлениям (социальное партнерство, конкурсы, охрана труда, правозащитная работа, организационная и информационная работа, спортивная деятельность, работа с молодежью и т. д.).

В работе конференции приняли участие: министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев, министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян, директор ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» Игорь Горячев и другие приглашенные.

«В рамках трехстороннего соглашения между Минстроем Московской области, Профсоюзом строителей России и представителями работодателей работает областная отраслевая комиссия в сфере регулирования социально-трудовых отношений. Здесь хочу особо отметить принципиальность сторон, открытость их позиций, понимание, что за каждым действием и принятым решением стоят интересы жителей Подмосковья, что является гарантией того, что решения принимаются взвешенно», — отметил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Председателем Московской областной организации профессионального союза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ на новый срок избран Игорь Матвейко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.