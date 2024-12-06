В подмосковной Кубинке при поддержке Сбера построят многоквартирный дом для военнослужащих

Сегодня в городе Кубинка Московской области состоялась торжественная закладка камня, приуроченная к строительству многоквартирного дома для военнослужащихдля военнослужащих 45-й бригады спецназа ВДВ. В мероприятии приняли участие Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф, Губернатор Московской области Андрей Воробьев, заместитель Министра обороны Юнус-Бек Евкуров, а также заместитель командующего ВДВ Анатолий Концевой и командир 45-й бригады Вадим Паньков.

«Те, кто прошел школу армии, школу спецназа, не понаслышке знают, что такое защищать Родину. За спинами этих ребят мы себя чувствуем уверенно. Есть хорошая русская поговорка „Мой дом — моя крепость“. Эти ребята — крепость нашей страны. И для нас большая честь — построить крепость для них и их семей, чтобы у них в тылу было все в порядке. Мы постараемся как можно быстрее построить этот дом, и надеюсь, что уже скоро разрежем ленточку и раздадим ключи семьям наших доблестных бойцов, чтобы они жили в достойных условиях», — отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

В современном и комфортном доме будут жить семьи защитников Отечества. Этот дом — знак уважения и благодарности за их ответственную и самоотверженную работу.

«От имени Министра обороны и ребят, которые сегодня достойно выполняют свои боевые задачи, выражаю большую благодарность. Строительство этого дома — большой мотиватор для военнослужащих, потому что они знают: где бы они ни выполняли задачи, государство всегда найдет возможность сделать все, чтобы тыл был прикрыт», -сказал заместитель Министра обороны Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров.

Дом будет состоять из двух секций, высота каждой — 12 этажей. Один этаж будет подземным: там запланирована парковка на 150 машино-мест. Всего квартир 334, их общая площадь — 23,5 тыс. кв. метров.

Завершить строительство дома планируется в 2027 году.

«Мы находимся на территории особого воинского соединения, которое на протяжении десятилетий проявляет свои лучшие профессиональные качества по защите нашей Родины. В Московской области много доблестных подразделений, и мы стараемся всегда быть рядом и с офицерами, и с личным составом, и, конечно же, с жителями городов, где они дислоцируются. В скором времени здесь появится современное жилье и все, что нужно для комфортной жизни детей, семей тех, кто служит в этом славном городе. Спасибо командирам, которые всегда проявляют заботу, внимание ко всему, что необходимо для семей наших защитников», -подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.