В подмосковной Кашире открыли памятник участникам СВО и войн в Чечне и Афганистане

В преддверии Дня Победы в городе Кашира (Московская область) открыли памятник местным жителям, которые участвовали в войнах в Афганистане, Чечне и специальной военной операции. Фотографии с места церемонии опубликовал глава городского округа Михаил Шувалов в своем Telegram-канале .

Руководитель горокруга подчеркнул, что россияне обязаны помнить имена защитников своей Родины. По его словам, каждый из таких людей отдавал жизнь за свой народ и Отечество.

«Войны — это то, чем наполнена история человечества, к сожалению. Они были и будут всегда. Люди боролись за независимость, за лучшую жизнь, за будущее. Происходит это и сейчас», — написал Шувалов.

Глава Каширы также добавил, что россияне ждут домой с победой военнослужащих-участников спецоперации на Украине.

Кроме того, Шувалов поблагодарил всех причастных к созданию нового памятника — местных жителей, благотворителей и ветеранские организации.