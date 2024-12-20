В подмосковной гимназии им Примакова завершилась педагогическая практика студентов

В гимназии имени Е. М. Примакова подвели итоги производственной практики студентов педагогических вузов. В 2024 году 45 студентов из ведущих образовательных учреждений Москвы и Московской области осваивали основы профессии учителя в одном из флагманских образовательных учреждений региона, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Подготовку прошли студенты из МГУ, ВШЭ, МПГУ, МГПУ, РАНХиГС и ГГТУ. Практика длилась три недели. В течение этого времени студенты не только перенимали опыт у наставников, но и проводили собственные занятия. Будущие педагоги подготовили уроки по русскому языку и литературе, математике, физике, биологии, химии, иностранным языкам (английскому и испанскому) и другим предметам. Кроме того, они активно участвовали во внеурочной деятельности гимназии, в том числе в организации этапов Всероссийской олимпиады школьников.

Особое внимание в гимназии уделяется созданию мотивирующей образовательной среды, которая помогает раскрыть потенциал не только учеников, но и начинающих педагогов. Для студентов практика стала уникальной возможностью познакомиться с передовыми методиками преподавания, освоить современные образовательные технологии и понять специфику работы учителя.

«Производственная практика — это неотъемлемая часть подготовки молодых специалистов. Она позволяет применять теоретические знания на практике, развивать профессиональные навыки и адаптироваться к реальным условиям работы в школе», — отметили в пресс-службе ведомства.

Сотрудничество гимназии с вузами способствует формированию эффективной системы подготовки педагогических кадров, которая отвечает требованиям времени и способствует воспитанию будущих лидеров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что образовательное учреждение — это сложная система управления, поэтому денежные вознаграждения, методики, семинары — важная часть слагаемого для руководства школ. Управляющее звено школ в Подмосковье важно стимулировать.

«Нам крайне важно смотреть, насколько качественное образование мы можем предоставлять нашим детям. Поэтому (существует — ред.) система поиска учителей, методик преподавания, поиска и приглашения директоров школ. Потому что школы мы строим, а, соответственно, и директора, которые приходят туда в большие образовательные комплексы, все чаще и чаще (рассчитаны на — ред.) минимум 2 тыс. человек», — рассказал Воробьев.