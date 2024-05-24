В подмосковной Апрелевке состоялся выездной прием окружной администрации

Вопросы, которые жители задавали главе городского округа, касались не только их личного благополучия, но и обеспечения комфорта соседей по дому и улице. Такой, в частности, была проблема очистки подвала дома № 17 по Комсомольской улице от скапливающейся воды. Роман Шамнэ дал поручение присутствующему на встрече руководителю МУП «Водоканал» произвести промывку труб и ливневой канализации. Похожая проблема беспокоит и жителей 2-й Луговой улицы, где из-за поднятого участка дороги заливает близлежащую территорию. Здесь в ближайшее время специалисты проведут осмотр данного участка и примут техническое решение о степени сложности необходимых работ. В любом случае они будут произведены.

Что касается вывоза мусора с городского кладбища, то здесь нужно информировать посетителей о графике уборки территории. До 1-го июля соответствующие информационные стенды будут подготовлены. И, наконец, вопрос размещения брошенных фур в «кармане» у делового центра «Сириус» будет решаться совместно с ГИБДД. Глава городского округа дал поручение до 1-го июня подготовить обращение к командиру 10-го батальона ГИБДД, в чьем ведении находится данный участок дороги. При содействии этого подразделения с помощью эвакуатора бесхозный транспорт будет с этой территории удален.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.