В Подмосковье пройдет Международный фестиваль «Мир рисует счастье»

Главной целью фестиваля «Мир рисует счастье» является объединение жителей разных стран и представителей разных этносов. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Фестиваль проводится при поддержке общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых».

В рамках этого проекта проходят следующие активности: фестиваль «Мир рисует счастье»; всероссийская викторина «Счастье любить Родину».

Организаторами фестиваля являются: благотворительный фонд «Подари Любовь Миру»; международный союз неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии и стран Африки»; журнал «Агрегатор счастья»; Российская и Международная Макаренковская ассоциация; благотворительный фонд «Благо Дари Миру»; автономная некоммерческая организация «Евразийский центр поддержки института семьи и семейных ценностей».

В фестивале могут принять участие физические лица в возрасте от 7 до 23 лет. Участие бесплатное, оно может быть индивидуальным и коллективным. Конкурсные работы принимаются по 8 темам.

Фестиваль проходит в три этапа:

— прием работ на фестиваль: с 1 мая 2024 года по 15 октября 2024 года;

— работа конкурсной комиссии: сентябрь–октябрь 2024 г.;

— проведение фестиваля и подведение итогов конкурса: до декабря 2024 года.

Результаты фестиваля размещаются на портале «Агрегатор счастья» и на сайте международного союза.

Всероссийская викторина «Счастье любит Родину» направлена на развитие творческого потенциала, профессиональных навыков и компетенций детей и молодежи в творческой деятельности.

Цели викторины: развитие патриотизма и любви к своей стране через знакомство с историей и культурой России; развитие межкультурного диалога через знакомство с разными культурами и национальностями; повышение уровня осведомленности о важности искусства и творческой деятельности для развития личности; сформирование навыков командной работы и лидерства.

Каждый участник в возрасте от 7 до 23 лет имеет право участвовать в викторине один раз. Викторина может заполняться как самостоятельно, так и совместно с родителями, педагогами и т. д.

Заявка и викторина заполняется в режиме онлайн на сайте. Информационная консультационная поддержка осуществляется организаторами по адресу электронной почты: HRagregatorschastya@yandex.ru

По результатам международного фестиваля и викторины победители получат возможность приехать в Москву на 3 дня, будут награждены дипломами различной степени, получают призы и подарки от организаторов и партнеров фестиваля.

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