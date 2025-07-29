В Подмосковья произрастает 24 вида орхидных, занесенных в Красную книгу

В Подмосковье массово цветут растения семейства орхидных. Это зрелище привлекает туристов и отдыхающих, которые иногда пытаются сорвать красивые цветы, не зная, что многие из них находятся в регионе под особой охраной. Так, на территории региона произрастает 24 вида орхидных, занесенных в Красную книгу Московской области, из них 10 представлены в Красной книге России, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Это означает, что их изъятие из живой природы запрещено, за такое нарушение предусмотрена административная ответственность. Мы убедительно просим жителей и гостей Подмосковья не срывать орхидеи», сохранить природную красоту для будущих поколений», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Министр также отметил, что мониторинг редких видов в Подмосковье дает возможность установить новые местообитания краснокнижных растений, в том числе орхидных. Так, в прошлом году биологи обнаружили новую популяцию чрезвычайно редкой орхидеи — ятрышника шлемовидного.

Если природные условия благоприятствуют орхидным, они могут прожить не менее 20 лет. В одной из ботанических коллекций мира представлены 24 образца орхидей, цветущих более века.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.