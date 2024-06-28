В Подмосковья очистят 14 водоемов в рамках программы «100 прудов и озер»

В Московской области с 11 июня в регионе началась долгожданная расчистка водной глади водоемов, которые определили жители посредством голосования на портале «Добродел». Работы по очистке водной глади от топляка, растительности и мусора проводит подведомственное министерству ГБУ «Дирекция экологических проектов». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Наступило лето, нерестовый период позади, а это значит, что пришла пора приступать к очистке водоемов. В этом году по программе Губернатора „100 прудов и озер“ будет расчищено от мусора, водной растительности и древесных остатков 14 региональных водоемов», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов

Водоемы, которые буду расчищены по программе в текущем году: Холодный пруд (городской округ Клин); Пруд на реке Степановка в с. Рогачево (Дмитровский городской округ); Пруд на реке Муравка (д. Бунятино) (Дмитровский городской округ); Клинниковский пруд (Пушкинский городской округ); Пруд в р-не д. Митрополье (Пушкинский городской округ); Пруд в с. Новопетровское (городской округ Истра); Пруд в г. Дедовск вблизи (городской округ Истра); Пруд на притоке р. Ликова в с. Юдино (Одинцовский городской округ); Пруд без названия в г. Апрелевка (городской округ Наро-Фоминск); Русловый пруд на реке Истья п. Новая Ольховка (городской округ Наро-Фоминск); Пусловое озеро Глубокое в районе с. Ивановское (городской округ Ступино) и др.

Сразу по завершению нерестового периода 11 июня в Подмосковье началась расчистка Холодного пруда в г. о. Клин, прудов на реке Степановка в с. Рогачево и на р. Муравка в Дмитровском г. о.

Работы по расчистке водных объектов планируется завершить к сентябрю текущего года.

В прошлом году по программе «100 прудов и озер» было приведено в порядок 40 водных объектов в различных городских округах Московской области.

«Мы начали программу «100 прудов и озер» в 2021 году, с того момента на территории Подмосковья уже расчищено более 150 водоемов общей площадью более 700 га., в этом году к ним прибавится еще 14 водных объектов. Программа «100 прудов и озер» получила отклик у жителей региона, поэтому было решено продлить ее до 2027 года», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.