В Подмосковья обсудили управление качеством образования в школах

24 октября в Московской области прошел семинар на тему: «Управление качеством образования в школе: проблемы, пути решения, успешность ГИА». Мероприятие объединило директоров школ, руководителей муниципальных органов управления образованием и методических служб. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

В рамках семинара Елена Оброскова, начальник управления государственной итоговой аттестации и независимой оценки качества образования, представила статистику и результаты ГИА-9, а также рассказала о направлениях работы с неуспевающими обучающимися. Начальник Аналитического центра Федерального центра тестирования Борис Илюхин рассказал о разработке аналитических материалов и использовании их в работе управленческих команд школы.

Наталия Забродина, руководитель структурного подразделения «ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ», поделилась опытом организации эффективной поддержки «слабых» учеников и преодоления учебной неуспеваемости. Руководитель центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников КУРО Лариса Кудрова отметила, что ключевым фактором повышения качества образовательных результатов обучающихся являются профессиональные компетентности педагогов.

В ведомстве добавили, что участники семинара научились применять инструменты методического сопровождения педагогов, ресурсы и возможности школы для качественных изменений образовательных результатов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.