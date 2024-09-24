В Подмосковье зимой откроют 38 катков с искусственным льдом

В текущем году в парках и на общественных территориях Подмосковья откроют 38 катков с искусственным льдом. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

«На территории Московской области работают парки и лесопарки. Каждый из них ведет активную подготовку к предстоящему зимнему сезону. Запланирован запуск 38 катков с искусственным льдом, с прокатом зимнего инвентаря и раздевалками», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Катки появятся в Пестовском парке в Балашихе, в Центральных парках в Богородском и Пушкинском округах, на площади Дружбы и в парке Фабричный в Истре, в Городском парке Ивантеевки.

Также запланировано открытие новых катков в Дубне, Егорьевске, Коломне, Лобне, Раменском, Солнечногорске и Ступино.

Общим требованием для каждой локации стало: прокат необходимого инвентаря, музыкальное сопровождение, праздничное оформление, белый лед, раскатанный по специальной технике для заливки. При необходимости гости смогут воспользоваться теплыми раздевалками и шкафчиками для хранения вещей. Кроме того, можно посетить точки с продажей согревающих напитков.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал губернатор.