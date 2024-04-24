В Подмосковье зимние цифровые проверки культурных учреждений сменились на летние

В зимний период с помощью «цифры» было проведено более 31 тыс. проверок библиотек, театров, музеев и других учреждений сферы культуры Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

«Проверки Подмосковья» перешли на зимний чек-лист в ноябре 2023 года. За время его действия исполнители получили свыше 30 тыс. заданий на проверку культурных объектов. С помощью «цифры» удалось устранить порядка 2 тыс. нарушений, в основном связанных с очисткой входных групп от снега», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Раздел по осмотру культурных учреждений и их прилегающей территории был запущен в мобильном приложении «Проверки Подмосковья» в конце 2020 года. С его помощью на более чем 1,6 тыс. объектах контролируются состояние входных групп и ограждений, наличие пандусов, чистота в санузлах, зрительных залах и т. д. В зимний период также отслеживается качество уборки снега, наледи и отсутствие сосулек на кровле.

«С помощью мобильного приложения контролировать безопасность и порядок можно дистанционно. Это позволяет проводить большее количество проверок за меньшее время», — добавила Куртяник.

В Московской области под цифровым контролем находятся детские и спортивные площадки, соцучреждения, питание в школах, многоквартирные дома, парки, стройплощадки, автовокзалы и другие объекты.

В летний период через приложение «Проверки Подмосковья» также контролируются участки, где растет борщевик Сосновского.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.