В Подмосковье жители с астмой и ХОБЛ могут принять участие в соцпроекте «Дыши легко»

В России появился новый социальный информационный проект «Дыши легко» при содействии компании «ПСК Фарма» и Российского респираторного общества. Его цель — повысить осведомленность об астме и ХОБЛ и поддержать всех, кто столкнулся с данными диагнозами у себя и близких. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Пациенты с астмой и ХОБЛ нуждаются не только в современной и качественной терапии, но и в актуальных сведениях об этих хронических заболеваниях и комплексной поддержке для эффективного контроля и управление состоянием здоровья. С заботой о всех, кто столкнулся с астмой и ХОБЛ, был создан новый социальный информационный проект «Дыши легко».

«Дыши легко» — не просто сайт, где собраны основные просветительские материалы о болезнях органов дыхания и рекомендации по проведению дыхательной гимнастики, инструменты контроля и управления состоянием здоровья, которые являются актуальными по мнению создателей проекта. Это динамично меняющаяся платформа, внести вклад в наполнение которой может каждый: сайт предусматривает возможность для пациентов поделиться личной историей, для врачей — предложить материалы для публикации. Важно отметить, что все материалы, публикуемые на сайте «Дыши легко», проходят модерацию с медицинской точки зрения и соответствуют современным подходам доказательной медицины.

«Пациенты и их близкие нуждаются в получении большого объема информации для заботы о здоровье. Несмотря на динамичное развитие медицинской помощи и усилия врачей, сегодня многие продолжают искать ответы на волнующие вопросы о диагностике и лечении своего заболевания в интернете. Все материалы, опубликованные на платформе проходят медицинскую модерацию, и при этом учитывают самые актуальные запросы», — отметил д. м. н., профессор, академик РАН, заведующий кафедрой пульмонологии лечебного факультета ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И. М. Сеченова» МЗ РФ, главный внештатный специалист пульмонолог МЗ РФ Сергей Авдеев.

Еще одно важное отличие от ранее известных проектов — внимание к психологическим и социальным аспектам жизни пациентов с астмой и ХОБЛ. Ресурс будет содержать материалы от экспертов о принятии диагноза, взаимодействии родителей и детей по вопросам сохранения здоровья и многом другом. Уже сейчас на портале есть ответы на юридические вопросы, материалы о ментальном здоровье.

Проект создан при содействии компании «ПСК Фарма», которая уделяет большое внимание заботе о здоровье пациентов с астмой и ХОБЛ.

«ПСК Фарма в течение многих лет успешно работает области пульмонологии, поэтому мы хорошо понимаем, с какими вызовами сталкиваются врачи, пациенты и их близкие. Мы уверены, что наш вклад в лечение заболеваний органов дыхания не может ограничиваться только разработкой и производством современных препаратов. Поэтому мы приняли решение поддержать создание нового социального ресурса, который должен стать живым и динамично меняющимся сообществом. Уже сегодня к работе над проектом присоединились ведущие эксперты в области пульмонологии, мы надеемся на активность со стороны широкого круга врачей из разных регионов нашей страны, а также пациентов и их близких», — отметила генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.