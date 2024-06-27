В Подмосковье жители меньше разводятся, чем в целом России

В Московской области в прошедшем году пришлось 45 разводов и 64 брака на 10 тыс. человек, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы государственной статистики по г. Москве и Московской области.

В 2023 году жители Москвы и Подмосковья больше женились и меньше разводились. По России в целом число разводов на 10 тыс. человек составило 47.

В Москве на 10 тыс. человек приходилось 37 разводов и 69 браков. Число разводов на 21% ниже, чем в целом по России. В абсолютных цифрах в Москве в 2023 году почти 91 тыс. пар решила связать себя узами брака, в Московской области — более 55 тыс.

Таким образом, в Москве и Московской области меньше разводятся, чем в целом России.

В Московской области статусом органа опеки и попечительства наделили министерство социального развития. Оно помогает недееспособным гражданам, тем, кто по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности. Кроме того, в его компетенции — сфера социальной защиты. На выплаты, льготы и другую соцпомощь могут рассчитывать многодетные семьи, инвалиды и их родственники, пенсионеры, малоимущие, люди в сложной жизненной ситуации и иные категории граждан.